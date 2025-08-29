日経225先物は11時30分時点、前日比260円安の4万2670円（-0.60％）前後で推移。寄り付きは4万2910円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2920円）にサヤ寄せする形で、やや売り先行で始まった。寄り付きを高値に軟化し、現物の寄り付き時には一気に4万2600円台まで下げ幅を広げた。中盤にかけて4万2620円まで売られる場面もみられたが、その後は概ね4万2650円～4万2700円辺りでの保ち合いを継続。 日経225先物は寄り付