解散した「ＴＯＫＩＯ」元メンバー・山口達也さんの長男・高澤笑大郎が、イケメンな近影を見せた。２９日までに「ダンバトオーディション」の公式インスタグラムに登場。「＃ダンバト日誌高澤笑大郎（ＴＡＫＡＳＡＷＡＳＨＯＴＡＲＯ）ＤＡＴＥ：６．２８ＴＩＴＬＥ：今日も成長とかんしゃ※海外から帰国して間もないため、日本語勉強中です」とつづり、自筆の日誌を披露。加えて体操座りするショットがアップされた