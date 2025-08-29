フィリーズのシュワーバー、1試合4発で一気に4本差トップに米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合4発の離れ業を見せた。本塁打を一気に49本まで伸ばし、前日まで45本で並んでいたドジャースの大谷翔平投手をキング争いで一気に突き放した。この日大谷は試合がなく、朝から届いた“悲報”に日本のファンは「厳しくなってきたか」「怪