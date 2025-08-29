ＪＲＡは８月２９日、２０２４年報知杯フィリーズレビューに優勝したエトヴプレ（牝４歳、栗東・藤岡健一厩舎、父トゥーダーンホット）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は北海道日高町のダーレー・ジャパン・ファームで繁殖牝馬となる予定。同馬は２３年８月にデビューし、３戦目で初勝利を飾った。福島２歳Ｓでオープン初勝利。１１番人気だった報知杯フィリーズレビューで逃げ切り、重賞初制覇を果たした