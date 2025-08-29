お笑い芸人のとにかく明るい安村が２９日、都内で行われた「黒ひげ危機一発５０周年記念ステージ」に登壇した。ロングセラーパーティーゲーム「黒ひげ危機一発」が今年、５０周年を迎えた。この日は１９７５年に発売された初代黒ひげ危機一発の黒ひげくんの格好で登場した安村。黒ひげバージョンの「安心してくださいはいてますよ」ポーズを披露した。５０周年を機に「飛び出したら勝ち」という当初のルールに変更となった