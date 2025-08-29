9月3日(水)頃の雨を境に、最高気温35℃以上の猛暑日地点が大幅に減少。日中の厳しい残暑はしばらく続きますが、一雨ごとに季節が前進。9月中旬になると朝晩の気温が下がり、九州から関東もしのぎやすくなりそう。来週半ば猛暑日地点が減少明日30日(土)の午前中は、東北北部や北海道で雨が降るでしょう。秋田県や青森県では激しい雨が降り、大雨になる所がありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意、警戒してください。