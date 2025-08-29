今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『釣れなくても料理！イノシシの生姜焼き！【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ワイルドだろぉ？﻿釣れなくても料理！イノシシの生姜焼き！【VOICEROIDキッチン】普段は魚を釣って食べる動画などを投稿しているABSsuperさんが、イノシシ肉の生姜焼きにチャレンジしました。果たして、どんな料理ができたのでしょうか。