バレーボールの真の世界一決定戦『世界バレー』で15年ぶりのメダル獲得を狙う女子日本代表。チームの中心選手である佐藤淑乃選手（23）と和田由紀子選手（23）にシドニーオリンピック™マラソン金メダリストの高橋尚子さんが迫った。【写真で見る】佐藤淑乃選手 ✖ 和田由紀子選手 ✖ 高橋尚子さんスペシャル対談ネーションズリーグで女子日本をベスト4進出に導いた23歳の同学年コンビ。和田はチーム最多の223得