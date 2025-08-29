徳島県で山林火災、3日目を迎えています。おととい、徳島県板野町で発生した山林火災は現在も延焼が続いています。消防などによりますと、消火活動はきのうからヘリコプターを投入して始まりましたが、これまでにおよそ2.8ヘクタールが焼けているということです。今のところ、けが人や民家への延焼などは確認されていません。徳島県は昨夜、自衛隊に災害派遣を要請し、けさ早くから合同で消火活動を再開しています。