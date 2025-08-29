意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【京都府の方言】「べべたこ」の意味は？「べべたこ」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「今日もまたべべたこやったわ」というように使います。いったい、「べべたこ」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ビリ、最下位」でした！「べべたこ」は、京都府の方言