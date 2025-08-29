石破総理は、けさ、羽田空港に到着したインドのモディ首相と午後、首脳会談をおこないます。会談では、▼安全保障や、▼経済・投資の促進、▼人的交流などの分野で協力を確認したい考えです。インドに対し、今後10年間で10兆円の民間投資を目標に設定することや、今後5年間でインドからITをはじめとする高度人材や介護分野の人材を5万人受け入れることなどで合意する見通しです。