ウクライナの首都キーウでロシア軍による大規模な攻撃があり、23人が死亡しました。EU＝ヨーロッパ連合の代表部などにも被害があり、非難の声があがっています。ウクライナでは27日夜から28日にかけてミサイルやドローンを使った大規模な攻撃があり、集合住宅が破壊されるなどして、これまでに23人が死亡しました。EUの代表部やイギリスの文化交流機関が入る建物も攻撃を受け、損傷しました。ウクライナゼレンスキー大統領「プー