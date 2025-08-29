秋の味覚サンマの水揚げが今月中旬以降、北海道などで本格化し、東京・豊洲市場での卸売数量は２８日、夏場では近年異例の１１７トンに達した。最近は魚体が小ぶりになり、漁獲量も低迷しているが、今年は猛暑の中、大ぶりで脂ののったサンマの漁獲量が増え、早くも首都圏の鮮魚店、スーパーの店頭や飲食店に並んだ。水産関係者は「早めに味わってもらえれば」と話す。東京都練馬区の鮮魚店「魚屋シュン」では２９日朝、北海道