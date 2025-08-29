「SKE48」の熊崎晴香さんがバンテリンドームで始球式を行い、ストライク投球に大はしゃぎ(C)産経新聞社人気アイドルグループ「SKE48」の熊崎晴香さんが8月28日、バンテリンドームで行われた中日−ヤクルトの一戦でセレモニアルピッチを務めた。【画像】SKE48の熊崎晴香さんが「夢の舞台」始球式でガッツポーズ中日のユニフォームと青いミニスカートの衣装で投げ込んだ渾身の1球はなんと捕手のミットへノーバウンドで届いて見事