フリーアナウンサーの皆藤愛子さんが自身のインスタグラムを更新。「冷やし桃ラーメン」を楽しむ様子を投稿しました。投稿によると、彼女はロケとオンエアの間の時間を利用して、ラーメン店「翡翠」を訪れたようです。【写真を見る】【 皆藤愛子 】ロケの合間に“冷やし桃ラーメン”を満喫「最高だった」とチャーシューと桃の意外な組み合わせに絶賛の表情投稿された写真には、皆藤さんが白いTシャツを着て、大きな丼を前に笑