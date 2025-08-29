子どもの自殺が増える傾向にある夏休み明けの時期をふまえ、阿部俊子文部科学大臣は29日、記者会見で児童・生徒に向けて「悩みや不安を抱え込まず、信頼できる人に相談して」などと呼びかけました。阿部文科大臣「児童生徒の皆さんには悩み、また不安、1人で抱え込まずに、ご家族、先生など信頼できる人に相談していただきたい。必ず味方になってくれる人がいます」文科省によりますと、去年の小学生〜高校生の自殺者は529人と過去