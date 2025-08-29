アメリカのトランプ政権は、日本時間29日午後1時過ぎから約12万円以下の少額輸入品に対して免税措置を停止し、品目に応じて新たに関税などを課します。800ドル、日本円で約12万円以下の少額の輸入品に対する免税の全面撤廃は7月30日の大統領令に伴うもので、5月から先行的に中国に適用していましたが日本を含む世界全体に対象を拡大します。日本時間29日午後1時から適用され今後品目に応じて関税が課されることになり、アメリカに