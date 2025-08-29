【新華社伊春8月29日】中国黒竜江省伊春市は「チョウセンゴヨウの里」として知られる。同市の樹齢百年を超えるチョウセンゴヨウの木の下で、崔健華（さい・けんか）さんが観光客に「森林号子（かつて林業の現場で歌われた労働歌）」を披露していた。市内の五営国家森林公園で副経理を務める崔さんは、祖父が林業労働者、父が林業公安（森林警察）と、3代にわたり仕事で森林に関わってきた。国家級無形文化遺産に登録されている