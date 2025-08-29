香川県庁 香川県は8月29日から9月3日までの6日間、細菌性食中毒警報を発令しました。気温30℃以上が相当時間継続すると予想されるためです。24日までは5回目の警報が発令されていました。 今シーズン、28日までに香川県では食中毒が9件発生し、患者数は133人です。2024年は年間で患者数が160人でした。県は、テイクアウトやデリバリー利用後は冷蔵庫を過信せず、できるだけ早めに食べるよう呼び掛けています。