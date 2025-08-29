ディズニーの人気キャラクターたちによる氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」が29日、開幕しました。 「ディズニー・オン・アイス」の福岡公演が開催される福岡市のマリンメッセ福岡には、キャラクターの衣装に身を包んだ子ども連れなどが訪れました。■訪れた人Qどのキャラクターに会いたいですか「白雪姫！」「ありのままの！」「ウィッシュが新しいので楽しみです。