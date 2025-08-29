シュワバーが驚異の1試合4発でスタンドからは「MVP」コールが起きた(C)Getty Images大谷翔平とナ・リーグ本塁打争いを繰り広げる“ライバル”が驚異の1試合4発だ。フィリーズのカイル・シュワバーが現地時間8月28日、本拠地で行われたブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場、自身初となる1試合4本塁打をマーク。シュワバーの活躍でチームも19−4と大量得点で大勝した。【動画】「信じられないほどすごい」シュワバーが1試合4発