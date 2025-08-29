Uber Eats Japanは8月27日より、北海道および長野県、岐阜県の計8都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。サービス新規開始エリア(北海道北見市)北海道のサービス新規開始エリアは、北見市、岩見沢市。サービス新規開始エリア(北海道岩見沢市)長野県は、佐久市(御代田町含む)、上田市、飯田市、塩尻市、安曇野市(画像緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)でサービスを開始した。サービス新規開始エリア