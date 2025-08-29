今年秋に高知市で開かれる「土佐の伝統芸能まつり」を前に、高知市のオーテピアでは、いま県内の伝統芸能の魅力をパネルなどで紹介しています。高知市のオーテピアで8月28日から始まった「土佐の伝統芸能まつり事前PR展」は、今年11月に開かれるイベントに参加する17団体の魅力を紹介するものです。県内には約1000の民俗芸能が存在していますが、県の調査では少子高齢化などを背景に、このうち4割ほどが中断や廃止とな