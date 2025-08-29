【モデルプレス＝2025/08/29】元体操日本代表のタレントの田中理恵が29日、自身のInstagramを更新。和歌山産のいちじくを使った手作り料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】田中理恵の本格的手料理◆田中理恵、いちじく＆ホタテのカルパッチョを手作り田中は「たくさん届いた和歌山のいちじく 栄養満点 夏の疲れもとれますね」と旬のいちじくを活用した料理作りを報告。「いちじくとホタテと生ハムで白ビネガー使ってカル