シュツットガルトのニック・ヴォルテマーデのニューカッスルへの移籍が秒読み段階に入ったようだ。ドイツ紙『Sport Bild』によれば、同選手の移籍に関するシュツットガルトとニューカッスルとの間の交渉は合意に達したという。移籍金と成績に応じた追加ボーナスを合わせて総額9000万ユーロ（約154億円）となったようだ。ヴォルテマーデは既にシュツットガルトを離れていて、29日（現地時間）にメディカルチェックが行われる予定で