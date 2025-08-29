きょうの県内は猛烈な暑さとなりそうです。熱中症対策を万全にして過ごすようにしてください。きょうは湿った空気や気圧の谷の影響で薄い雲が広がり日差しが届いています。午前11時までの最高気温は高岡市伏木で32.6度など県内9つの観測地点で真夏日となっています。日中の予想最高気温は富山市・高岡市伏木ともに35度で猛烈な暑さとなりそうです。小まめに水分や休憩をとるなど熱中症対策を万全にして過ごすようにしてください。