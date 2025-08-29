スターフライヤーは、東京/羽田〜北九州線で特典航空券のディスカウントマイルキャンペーンを開催している。キャンペーン期間中は、片道あたりローシーズンが4,000マイル（通常5,500マイル）、レギュラーシーズンが4,900マイル（同7,500マイル）となる。予約期間は8月27日午後2時から2026年2月22日まで、搭乗期間は10月26日から12月24日まで、2026年1月8日から2月26日まで。特典航空券の申し込みは、搭乗日の前日から起算して4日前