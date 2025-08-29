愛知県弥富市で8月28日夜遅く、バイクに乗っていた20代の男性が乗用車にはねられ死亡しました。警察によりますと、28日午後11時50分すぎ、弥富市稲荷1丁目で交差点を直進していたバイクが、対向車線から右折してきた乗用車にはねられました。この事故で、バイクを運転していた一宮市の無職・梶浦聖允さん(22)が、搬送先の病院で死亡しました。警察は、乗用車を運転していたあま市の男(30)を、過失運転致傷の現行犯で逮捕し