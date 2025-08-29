けさ、富山市の工場で爆発を伴う火事があり、現在、消火活動が進められています。けが人はいませんでした。こちらは火災が発生したころの映像です。炎が上がり、その後黒い煙が。爆発したようにも見えます。富山南警察署などによりますと、きょう午前7時17分ごろ富山市高内の日本カーボン富山工場で「工場の敷地内から煙が上がり爆発音がする」と近くの人から119番通報がありました。住民「ガラガラとすごい音がしたから慌て