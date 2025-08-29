映画「劇場版『JAZZ NOT ONLY JAZZ』」（製作・配給WOWOW）が9月19日からの全公開を前に、同12日から全国18館で臨場感あふれる音響のドルビーアトモスにより先行上映されることが29日、発表された。先行上映開始の9月12日には、東京・109シネマプレミアム新宿で、石若駿（33）、音楽評論家柳樂光隆氏が舞台あいさつを行う。同映画は、昨年6月21日に東京・NHKホールで一夜限りで開催されたライブイベント「JAZZ NOT ONLY JAZZ」をス