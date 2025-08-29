お散歩に出かける前、『何度言ったら分かるの…』と飼い主さんを困らせてしまったというシーズーさん。思った以上に強いこだわりを見せるその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、4.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『何度言ったら分かるの…』散歩に行こうとする犬→まさかの『強いこだわりを見せる光景』】 『何度言ったら分かるの…』散歩に行こうとする犬が… Xアカウン