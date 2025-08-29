人気グループSnow Manが韓国ポップアップストアに登場した。【写真】Snow Man韓国ポップアップストア、テーマは？8月29日午前、深澤辰哉、ラウール、目黒蓮の3人が、ソウル・城東区聖水洞（ソンドング・ソンスドン）のポップアップストア先行ローンチイベントのフォトイベントに登場。複数の現地メディアが集い、日本の人気アイドルの一挙手一投足を捉えた。Snow Manは、前日夜に放送された音楽番組『M COUNTDOWN』に出演。25日に