東京証券取引所29日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。前日終値からの下げ幅は一時200円を超えた。引き続き高値圏で推移していることから、当面の利益を確定するための売り注文が優勢となった。午前終値は前日終値比185円82銭安の4万2642円97銭。東証株価指数（TOPIX）は15.83ポイント安の3073.95。割高感が意識された銘柄が売られ、相場を下押しした。朝方発表された7月の鉱工業生産指数速報が前月比マ