タレントのチョン・ヒョンムが自身のSNSに愛犬の写真を投稿したところ、背景音楽に設定したBoAの新曲が原因で、すぐに投稿を削除するというハプニングが発生した。【画像】「人間性にがっかり」BoAと泥酔ライブ配信その背景にあるのは、去る4月のライブ配信だ。チョン・ヒョンムはBoAと共にSNSライブ配信を行い、泥酔状態での遠慮のないスキンシップや発言で物議を醸した。当時、ファンから「パク・ナレとチョン・ヒョンムは交際し