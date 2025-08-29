趣里さん俳優の趣里さん（34）と人気ボーイズグループ「BE:FIRST」メンバーのRYOKI（リョウキ）こと俳優の三山凌輝さん（26）が結婚したことを29日、明らかにした。それぞれの交流サイト（SNS）を通じて公表した。2人は連名で趣里さんの妊娠も発表。「2人で力を合わせて、心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたい」とコメントした。趣里さんは2023年秋から放送されたNHK連続テレビ小説「ブギウギ」で主人公を演じた