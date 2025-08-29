作家の諸田玲子さんが29日、金沢市で加賀藩・前田家の歴史などについて講演しました。 作家の諸田玲子さんは、時代小説を数多く手掛け、これまでに吉川英治文学新人賞を受賞するなど、幅広く活躍しています。この日は金沢市内で「前田家の姫たちと知られざる歴史」と題して、講演しました。 諸田さんは、加賀藩3代藩主の前田利常の四女で八条宮家に輿入れした富姫を紹介しながら「前田家はまだ不安定な徳川の治世を、文化的