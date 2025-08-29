プレミアリーグのチェルシーが、アルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得に向けマンチェスター・ユナイテッドとクラブ間合意に達したようだ。28日、イギリスメディア『スカイ』が伝えている。現在21歳のガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2021年7月にプロ契約を締結。翌年4月にはトップチームデビューを飾り、ここまで公式戦通算144試合出場26ゴール22アシストをマークしてきた。しかし、