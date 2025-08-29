８月２９日午前１０時半ごろ、ＪＲ千歳線の快速エアポートが木と接触しました。この影響で列車に運休や遅れが出ています。ＪＲ北海道によりますと、午前１０時半ごろ、ＪＲ千歳線のサッポロビール庭園駅から恵庭駅を走行していた快速エアポートが、木と接触したということです。この影響で千歳線の現場周辺で一時運転を見合わせ、快速エアポート４本が運休したほか、現在も１１本に遅れが生じています。線