優先順位1位はICE性能ブリヂストンが、商品設計基盤技術『ENLITEN（エンライトン）』を搭載した新型スタッドレスタイヤ『ブリザックWZ-1』を発表。9月より発売が開始される。【画像】発売間近！新型スタッドレスタイヤ『ブリヂストン・ブリザックWZ-1』全12枚発売に先立って、試乗するチャンスに恵まれたので、タイヤの概要と試乗インプレッションを合わせて紹介しよう。ブリヂストンの新型スタッドレスタイヤ『ブリザックWZ-1』