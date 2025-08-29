オリジナルの「葉山タンブラー」。左がステンレス、他は色違いのダブルウォールタンブラー葉山町は９月１日から１２月３１日まで、町内の飲食店と連携してドリンクのテイクアウト時に「マイタンブラー」の使用を呼びかけるキャンペーンを実施する。協力店の商品が当たるスタンプラリーやフォトコンテストのほか、オリジナルの「葉山タンブラー」を販売して普及を図る。タンブラーは飲み物を入れるためのふた付きカップやボトル