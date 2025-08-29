『スター・ウォーズ』新作劇場映画『スター・ウォーズ：スターファイター』が現地時間2025年8月28日、イギリスにて撮影開始を迎えたことがわかった。あわせて、注目の出演陣全容も明らかになった。 『スター・ウォーズ：スターファイター』は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリングが主演を務める新作。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024