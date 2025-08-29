全国の高校生が集まり、いけ花の感性や表現力を磨く技術交流会が、金沢市で初めて開催されています。 この「花いけBOOTCAMP」は、いけ花に対する関心を高めようと、金沢市が初めて開いた技術交流会です。28日から3日間の日程で始まり、全国の選抜大会で3位入賞経験のある強豪、金沢市立工業のほか、東京や大阪などから生け花部に所属する生徒ら35人が参加しました。この日は、わずか5分の制限時間の中、テーマに即した花