今週末の近畿地方は、各地とも晴れて厳しい残暑となるでしょう。特に、明後日31日は奈良で39℃など、この夏一番の暑さになる所もある見込みです。熱中症に厳重な警戒を続けてください。明日30日高気圧に覆われて晴れ明日30日の近畿地方は、太平洋高気圧に覆われるため、各地とも晴れるでしょう。午後は強い日差しの影響で大気の状態が不安定になり、中国山地沿いを中心に、一時的に雨や雷雨となる恐れもあります。山や川でのレジ