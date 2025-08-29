xAIが、「日常業務に最適化された、より機敏で応答性の高いソリューション」として、コーディング性能の高い「grok-code-fast-1」を構築したことを明らかにしました。Introducing Grok Code Fast 1, a speedy and economical reasoning model that excels at agentic coding. Now available for free on GitHub Copilot, Cursor, Cline, Kilo Code, Roo Code, opencode, and Windsurf.https://t.co/3tMbmLbxOP— xAI (@xai) A