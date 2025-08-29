名門ミスコンの『ミスマガジン2025』受賞者の発表会見があり、応募総数2826人の中から渡辺高等学院名古屋校に在学中の高校2年生・晴こころ（はる・こころ）さんが「ミスヤングマガジン」を受賞しました。【写真】ミスマガジン2025は左から週刊少年マガジン：江下 晏梨、審査員特別賞：太田 しずく、グランプリ：永岡 ゆきね、ミスヤングマガジン：晴 こころ、審査員特別賞：まるや そら、読者特別賞：冨永 実里同コンテストは1982