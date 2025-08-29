神戸市で24歳の女性が殺害された事件で、逮捕された男が、事件3日前から、被害者とは別の複数の女性の後をつけていた可能性があることがわかりました。東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者は今月20日、神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。谷本容疑者は、3日前から神戸市内のホテルに宿泊していましたが、捜査関係者への取材で、その日からホテル周辺で片山