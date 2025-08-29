山陽新幹線（資料） JR西日本などは28日、東海道・山陽・九州新幹線で新サービス「LINEからEX」を10月4日に開始すると発表しました。LINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、アカウント連携して規約に同意すれば、クレジットカード情報を登録することなく、新幹線を予約できます。支払いはPayPayで行い、決済が完了するとチケットなしで乗車できます。予約できる時間は午前5時30