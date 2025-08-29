大元小学校岡山・北区大元上町 久しぶりの登校です。岡山市の公立小学校で29日、2学期の始業式が行われました。 岡山市の大元小学校では、熱中症対策のため教室でのテレビ放送で始業式が行われました。 式では髙坂仁美校長が、「2学期は運動会や学習発表会などたくさんの行事があるので、みんなで力を合わせて頑張りましょう」と伝えました。 4年生のこのクラスでは、友達と夏休みの思い出を共有しまし