福岡市や大阪市で大量の乾燥大麻などが押収された事件で、偽造した書類でマンションの契約を不正に結んだとして、不動産仲介会社の男らが逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、福岡市東区の不動産仲介会社社員、関岡勇人容疑者（33）ら男女5人です。警察によりますと、関岡容疑者らは去年2月以降、架空の「採用内定通知書」などで借主が安定した収入があるように見せかけ、福岡市や大阪市のマンションの部屋の契約を結