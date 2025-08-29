使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設が計画されている山口県上関町の長島＝2023年8月中国電力が山口県上関町で検討している使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設を巡り、中国電は29日午前、予定地の適否に関する調査結果を町へ伝達し「立地は可能であると判断した」との見解を明らかにした。今後、町が受け入れの可否を判断する。建設を容認すれば、原発敷地外としては東京電力と日本原子力発電が出資する「リサイクル燃料貯蔵」の